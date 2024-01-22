"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا ميناء أسدود بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الثلاثاء، استهداف ميناء أسدود بالطيران المسيّر.

وصدر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" بيان جاء فيه: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء، ميناء أسدود في الأراضي المحتلة، بالطيران المسيّر".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

يتبع..