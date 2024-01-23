سوناك وكاميرون يتعهدان ببذل كافة الجهود لضمان تحرير الرهائن الإسرائيليين

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير خارجيته ديفيد كاميرون ببذل بريطانيا كل ما في وسعها لضمان تحرير الرهائن الإسرائيليين لدى حركة "حماس".

وخلال لقائهما عائلات الرهائن في غزة في مأدبة غداء نظمتها جمعية "أصدقاء إسرائيل المحافظين"، دعت العائلات سوناك إلى أن يبذل كل ما في وسعه لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

ونقل أحدهم عن سوناك قوله: "سأحاول تحريك كل حجر في العالم لإعادة ابنتك وجميع الرهائن".

وقال شقيق أحد الرهائن: "إذا قررت قطر أن تطلب من حماس إطلاق سراح جميع الرهائن، كانوا سيكونون هنا بالأمس. الأمر في أيدي قطر، ونحن نعلم أن المملكة المتحدة لديها الكثير من النفوذ على قطر، لذلك جئنا إلى هنا للتسول والمطالبة بإطلاق سراح جميع الرهائن".

وأضاف أن سوناك كان "داعما ومتعاطفا للغاية.. وأكد أنه سيفعل كل ما في وسعه لمساعدتنا، وسيتحدث إلى كل من يستطيع، وسيحارب معاداة السامية في المملكة المتحدة".

وحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن هناك 132 رهينة، من بينهم 19 امرأة وطفلين، ما زالوا في غزة، في حين قتل العديد من الأسرى.

المصدر: "الغارديان"