لافروف: الولايات المتحدة رفضت مقترح روسيا إصدار بيان حول القضية الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة رفضت مقترح روسيا إصدار بيان في ختام اجتماع مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية.

وقال لافروف خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "عشية اجتماعنا حاولنا مرة أخرى إبداء رد فعل متضامن من المجلس على ما يحدث، واقترحنا مشروع بيان للرئيس (رئيس مجلس الأمن الدولي) يتضمن المطالبة بإعلان هدنة إنسانية فورا".

إقرأ المزيد

وتابع الوزير الروسي: "لكن الولايات المتحدة وحلفاءها أحبطوا إصدار هذه الوثيقة فورا، وأكدوا في حقيقة الأمر أن الحفاظ على أرواح الفلسطينيين ليس من أولوياتهم".

وأضاف أن "العواقب الإنسانية لمثل هذه السياسة رهيبة"، مشيرا إلى أن "نحو 30 ألفا من السكان المدنيين قتلوا، بمن فيهم عدد هائل من النساء والأطفال. وتم تدمير شمال غزة بشكل شبه كلي، وهو أصبح غير صالح للعيش. وإن 80% من إجمالي سكان القطاع نازحون".

وقد جاء ذلك خلال جلسة مناقشات مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، على خلفية التصعيد المستمر في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: نوفوستي