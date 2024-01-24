 
مباشر

"سينتكوم": الطيران الأمريكي شن غارات على مواقع لـ"كتائب حزب الله" في العراق

أخبار العالم العربي

AFP AHMAD AL-RUBAYE
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wuam

أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن القوات الجوية الأمريكية شنت غارات على مواقع لـ "كتائب حزب الله" في العراق.

وجاء في بيان لـ "سينتكوم"، يوم الثلاثاء: "ردا على هجمات الميليشيا المدعومة من قبل إيران، "كتائب حزب الله"، بما في ذلك الهجوم على قاعدة "عين الأسد" في غرب العراق يوم 20 يناير، شنت قوات "سينتكوم" غارات جوية أحادية الجانب على 3 منشآت مستخدمة من قبل ميليشيا "كتائب حزب الله" وغيرها من الجماعات المتحالفة مع إيران".

وأوضحت القيادة الأمريكية أن الغارات استهدفت مراكز قيادة لـ"كتائب حزب الله"، ومستودعات ومواقع للتدريب على استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأفاد مراسلنا في العراق في وقت سابق بأن انفجارات دوت في مواقع بمنطقة جرف النصر (جرف الصخر) بمحافظة بابل ومنطقة القائم بمحافظة الأنبار.

وقبل ذلك أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن تنفيذ هجومين على قاعدة "عين الأسد" التي تنتشر فيها قوات أمريكية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا