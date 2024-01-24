"سينتكوم": الطيران الأمريكي شن غارات على مواقع لـ"كتائب حزب الله" في العراق

أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن القوات الجوية الأمريكية شنت غارات على مواقع لـ "كتائب حزب الله" في العراق.

وجاء في بيان لـ "سينتكوم"، يوم الثلاثاء: "ردا على هجمات الميليشيا المدعومة من قبل إيران، "كتائب حزب الله"، بما في ذلك الهجوم على قاعدة "عين الأسد" في غرب العراق يوم 20 يناير، شنت قوات "سينتكوم" غارات جوية أحادية الجانب على 3 منشآت مستخدمة من قبل ميليشيا "كتائب حزب الله" وغيرها من الجماعات المتحالفة مع إيران".

وأوضحت القيادة الأمريكية أن الغارات استهدفت مراكز قيادة لـ"كتائب حزب الله"، ومستودعات ومواقع للتدريب على استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

U.S. Forces Strike Kataib Hezbollah Capabilities in Iraq

In response to attacks by the Iranian-backed militia group Kataib Hezbollah (KH), including the attack on al-Asad Airbase in western Iraq on Jan. 20, on Jan. 24 at 12:15 a.m. (Iraq time), U.S. CENTCOM forces conducted… pic.twitter.com/rSnbQdlRD4 — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 23, 2024

وأفاد مراسلنا في العراق في وقت سابق بأن انفجارات دوت في مواقع بمنطقة جرف النصر (جرف الصخر) بمحافظة بابل ومنطقة القائم بمحافظة الأنبار.

وقبل ذلك أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن تنفيذ هجومين على قاعدة "عين الأسد" التي تنتشر فيها قوات أمريكية.

المصدر: RT