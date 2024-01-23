فيديوهات توثق غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وحجم الدمار في أحد المنازل (فيديوهات)

مع استمرار تبادل إطلاق النار وتوسعه مؤخرا بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي حنوبي لبنان، أظهرت مقاطع فيديو غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان وحجم الدمار الذي لحق بأحد المنازل.

وأبان مقطع فيديو آثار غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الجميجمة جنوب لبنان.

كما أظهر مقطعا فيديو اثنان مشاهد توثق غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل سلم حنوبي لبنان.

ومساء اليوم الثلاثاء، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة راشيا الفخار وأطراف بلدة الهبارية في القطاع الشرقي بجنوب لبنان.

وأفادت مراسلتنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات مستهدفا عدد من البلدات، ومنها مجدل سلم والجميجمة وحومين الفوقا ورومين، موضحة أن هذه البلدات تقع في عمق الجنوب اللبناني.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت أحد المباني بين ‎بلدتي رومين وحومين الفوقا في قضاء النبطية، ويبعد هذا المبنى عن أقرب نقطة من الشريط الحدودي حوالي 30 كلم.

هذا وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء أن إسرائيل لا تريد الحرب مع "حزب الله" اللبناني، لكنها مستعدة لأي تطور في الشمال.

في حين قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إنهم يقتربون من "مرحلة سيُطلب منهم فيها التحرك على نطاق واسع في عمق الأراضي اللبنانية من أجل إزالة التهديد الذي يواجه مواطنيهم".

من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، استهدافه لجنود وقاعدتين إسرائيليتين، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وكان نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني علي ‏دعموش قد شدد على أن "كل التهديدات والوساطات والرسائل التي ‏يحملها الموفدون إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب".

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وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: RT