نيجيريا: مفتاح وقف الحرب في غزة بيد واشنطن

أعلن وزير الخارجية النيجيري ميتام توجار أن بلاده تطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن مفتاح الحل بيد واشنطن.

وقال توجار في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز": "مفتاح وقف الحرب في غزة بيد الولايات المتحدة، فلديها نفوذ أكبر من الدول الأوروبية في المنطقة، بدأنا نرى أنه حتى الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل في هذا السياق، لكن هناك حاجة إلى الضغط بشكل أكبر".

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وأشار توجار إلى أن أوروبا تدعم وقف القتال وتدين العنف ضد سكان القطاع، مؤكدا أن الفلسطينيين لديهم الحق في الحصول على دولتهم.

وفي وقت سابق، وصف موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الحرب في غزة بأنها غير أخلاقية وغير مقبولة، مضيفا: "نطالب بإنهاء فوري لهذه الحرب الظالمة ضد الفلسطينيين، وتطبيق حل الدولتين".

من جهته، كرر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا هذا المطلب، داعيا للإفراج عن كافة الأسرى "واستئناف محادثات التوصل لحل عادل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني".

المصدر: نوفوستي