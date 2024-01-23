لافروف يبحث مع الصفدي وقف إطلاق النار في غزة والعلاقلات الثنائية بين موسكو وعمان

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأردني أيمن الصفدي خلال اجتماعهما على هامش قمة الأمم المتحدة على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي، أن لافروف والصفدي أكدا على تشابه وجهات النظر والنهج بين موسكو وعمان في حل الأزمات في الشرق الأوسط على أساس الامتثال للقانون الدولي، لما لها من تبعات سلبية على الاستقرار والأمن الإقليميين والعالميين، ".

وأضاف البيان: تبادل الجانبان خلال لقائهما وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على التصعيد المستمر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وشدد الجانبان وفقا للبيان على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونقل الوضع إلى قناة سياسية ودبلوماسية بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تطرق الجانبان إلى قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الروسية الأردنية التقليدية، وأكدوا الالتزام المتبادل بين موسكو وعمان بتعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون متبادل المنفعة في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها".

المصدر: الخارجية الروسية