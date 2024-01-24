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صحة غزة: حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع بلغت 25700 شخص

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صحة غزة: حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع بلغت 25700 شخص
AP
غزة
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أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 25700 شخص، والجرحى إلى 63740.

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وذكر بيان للوزارة أن 210 أشخاص على الأقل قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضي مقتل 21 جنديا احتياطيا بصاروخ استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش الإسرائيلي تمهيدا لهدمه في جنوب قطاع غزة.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب مع "حماس"، معلنا أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في المأساة التي يجب التعلم منها لحماية أرواح جنودنا".

المصدر: RT

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