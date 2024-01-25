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نازحو شمال إسرائيل يهاجمون مسيرة تطالب بالإفراج عن الأسرى بسبب حزب الله (فيديو)

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نازحو شمال إسرائيل يهاجمون مسيرة تطالب بالإفراج عن الأسرى بسبب حزب الله (فيديو)
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هاجم نازحون من شمال إسرائيل يقطنون في أحد فنادق تل أبيب، مسيرة تطالب بالإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس في غزة، بسبب "حزب الله" اللبناني.

وأظهرت مقاطع فيديو مشادة كلامية اندلعت أمام فندق يقيم فيه نازحون، لدى مرور تظاهرة تطالب بإعادة الأسرى من غزة وعقد صفقة تبادل.

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وهاجمت امرأة نزحت من الحدود الشمالية مع لبنان، المتظاهرين الإسرائيليين ووصفتهم بـ"الحثالة والأغبياء".

وقالت: "أنتم حثالة يا أغبياء.. أنا أنتظر هنا منذ 4 أشهر كي أعود إلى منزلي.. وكل ما تفكرون به هو عودة الأسرى.. لا أريدهم أن يعودوا هكذا، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى استمرار نزوحي عن المنزل لأن حزب الله سيبقى موجودا".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قمعت عشرات المتظاهرين وفرقتهم، خلال تظاهرة ليل الأربعاء في تل أبيب طالبت بصفقة تبادل فورية مع حركة حماس للإفراج عن الأسـرى.

يأتي ذلك، بينما طلب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من نظيره البريطاني ديفيد كاميرون المساعدة في تحرير الأسرى المحتجزين لدى "حماس"، وحذر لبنان من عواقب هجمات "حزب الله".

المصدر: RT

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