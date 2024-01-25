نازحو شمال إسرائيل يهاجمون مسيرة تطالب بالإفراج عن الأسرى بسبب حزب الله (فيديو)

هاجم نازحون من شمال إسرائيل يقطنون في أحد فنادق تل أبيب، مسيرة تطالب بالإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس في غزة، بسبب "حزب الله" اللبناني.

وأظهرت مقاطع فيديو مشادة كلامية اندلعت أمام فندق يقيم فيه نازحون، لدى مرور تظاهرة تطالب بإعادة الأسرى من غزة وعقد صفقة تبادل.

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وهاجمت امرأة نزحت من الحدود الشمالية مع لبنان، المتظاهرين الإسرائيليين ووصفتهم بـ"الحثالة والأغبياء".

وقالت: "أنتم حثالة يا أغبياء.. أنا أنتظر هنا منذ 4 أشهر كي أعود إلى منزلي.. وكل ما تفكرون به هو عودة الأسرى.. لا أريدهم أن يعودوا هكذا، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى استمرار نزوحي عن المنزل لأن حزب الله سيبقى موجودا".

ריב התפתח בין מפוני העוטף לצועדים למען החזרת החטופים.

בזמן שהצעדה עברה במלון שבו הם מפונים -תושבי העוטף החלו לקלל את המפגינים ולצעוק עליהם, זאת בשל חוסר הסכמה להחזיר את החטופים תמורת הפסקת אש. pic.twitter.com/CmqEiCbCTb — רוני גרין שאולוב - Roni Green Shaulov (@Ronigreensha) January 24, 2024

وكانت الشرطة الإسرائيلية قمعت عشرات المتظاهرين وفرقتهم، خلال تظاهرة ليل الأربعاء في تل أبيب طالبت بصفقة تبادل فورية مع حركة حماس للإفراج عن الأسـرى.

يأتي ذلك، بينما طلب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من نظيره البريطاني ديفيد كاميرون المساعدة في تحرير الأسرى المحتجزين لدى "حماس"، وحذر لبنان من عواقب هجمات "حزب الله".

المصدر: RT