إسرائيل تطلب مساعدة من بريطانيا لـ"تحرير" الأسرى في غزة وتحذر لبنان

طلب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من نظيره البريطاني ديفيد كاميرون المساعدة في تحرير الأسرى المحتجزين لدى "حماس"، وحذر لبنان من عواقب هجمات "حزب الله".

وكتب كاتس على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، في أعقاب لقائه الوزير البريطاني، يوم الأربعاء: "أشكر الوزير كاميرون على الدعم الثابت لدفاع إسرائيل عن النفس".

Thank you secretary @David_Cameron, for unwavering support of Israel's self-defense. In our meeting, I emphasized our resolve to dismantle Hamas and ensure the safe return of our abductees. I also highlighted the threats from Iran and its proxies. It's clear: Lebanon will face… pic.twitter.com/VLiAN12LFj — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) January 24, 2024

وأضاف: "خلال لقائنا أكدت عزمنا على القضاء على "حماس" وضمان العودة الآمنة للمختطفين. وأكدت كذلك على المخاطر من قبل إيران ووكلائها. ومن الواضح أن لبنان سيواجه عواقب إن لم يتراجع "حزب الله".

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وتابع، مخاطبا الوزير البريطاني: "قبيل زيارتكم لقطر، أطلب منكم المساعدة في تحرير مختطفينا وضمان وصول المساعدات الطبية المتفق عليها إليهم".

ويشار إلى أن كاميرون، الذي يزور إسرائيل، عقد كذلك لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن اللقاء عقد وراء أبواب مغلقة ولم تنشر أي بيانات في ختامه.

المصدر: RT + تاس