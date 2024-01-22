بريطانيا توجه انتقادا لنتنياهو على رفضه مشروع حل الدولتين وتصف موقفه بـ "المخيب للآمال"

وجه مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين انتقادا حادا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رفضه إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة.

وجاء في بيان المكتب، إن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية سيدة مستقلة في المستقبل أمر "مخيب للآمال".

وأكد المكتب أن موقف بريطانيا لم يتغير وأن حل الدولتين القائم على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جانب مع إسرائيل سالمة وآمنة، هو أفضل سبيل لتحقيق السلام الدائم".

وسبق ان اعتبر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أمس الأحد أن تصريحات نتنياهو الرافضة لأي "سيادة فلسطينية" في مرحلة ما بعد حرب غزة، "مخيّبة للأمال".

وكان قد أبدى نتنياهو في وقت سابق رفضه تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة.

وجاء ذلك عقب إعلان بايدن انه تحدث إلى نتنياهو عن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أن أحد المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة مدنية.

وفي وقت سابق ذكرت شبكة NBC أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطبيع بين إسرائيل والسعودية بمقابل قيام دولة فلسطينية.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الولايات المتحدة حذرت رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن أمن إسرائيل على المدى الطويل لن يتم ضمانه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية.

وقالت الصحيفة نقلا عن وكالة "رويترز" إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر قال إنه "لا توجد طريقة" لحل المشاكل الأمنية الإسرائيلية على المدى البعيد، وكذلك لتنظيم عملية إعادة إعمار غزة في نهاية الحرب، دون إقامة دولة فلسطينية.

المصدر: ريترز + RT