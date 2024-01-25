"مكان": إسرائيل تدرس عدم تجديد اتفاقية المياه مع الأردن

تدرس وزارة الطاقة الإسرائيلية عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن، بسبب "التصريحات المناهضة لإسرائيل" التي أطلقها مسؤولون كبار بالمملكة بينهم وزير الخارجية أيمن الصفدي، حول حرب غزة.

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أفاد بذلك موقع "مكان" اليوم الخميس، مشيرا إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتم اتخاذه بعد.

وحسب "مكان"، فإن الأمر يعتمد على تطور العلاقات مع الأردن و"كيف سيعبر الأردنيون عن موقفهم تجاه الحرب في المستقبل القريب". وإذا لم يتم تمديد الاتفاقية، فسينتهي مفعولها هذا العام.

وبموجب اتفاقية المياه الحالية، تقوم إسرائيل بنقل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن سنويا، بدلا من 50 مليون متر مكعب من المياه كما نصت عليه اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل.

وكان الصفدي أعلن في نوفمبر الماضي تعليق اتفاقية المياه بين إسرائيل والأردن على خلفية الحرب في غزة، التي قال إن "ما من شيء يبررها" وأضاف أن تلك الحرب "ليست دفاعا عن النفس بل عدوانا سافرا من إسرائيل، والأردن سيفعل كل ما هو ضروري لمنع تهجير الفلسطينيين".

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، على إعلان الصفدي عدم التوقيع على اتفاقية المياه، بقوله "إذا كان الأردن يريد أن يعطش سكانه، فهذا حقهم"، مضيفا أن "إسرائيل لديها ما تحتاجه من مصادر طاقة لكن الأردن ليس لديه ما يكفي من المياه لسكانه".

المصدر: "مكان"