بينيت ردا على الصفدي: إذا أردتم أن يعطش سكان الأردن فهذا حقكم

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، على إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عدم التوقيع على اتفاقية لتبادل الطاقة بالمياه مع إسرائيل.

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وقال بينيت، حسب وسائل إعلام عبرية: "إذا كان الأردن يريد أن يعطش سكانه، فهذا حقهم"، مشيرا إلى أن حكومته هي من قامت بالترويج لهذه الاتفاقية.



وأضاف أن إسرائيل لديها ما تحتاجه من مصادر طاقة لكن الأردن ليس لديه ما يكفي من المياه لسكانه، مؤكدا: "لا نريد ذلك، ولسنا بحاجة لذلك".



وحسب بينيت، فإن إسرائيل بادرت "كجيران طيبين، إلى تحلية مياه البحر، وتدفق المياه المحلاة إلى نهر الأردن، للسماح للأردن بضخ المزيد من المياه"، وأنها فعلت ذلك "لمساعدة جيراننا المتعطشين للمياه".

وكان الصفدي أشار الخميس إلى أن معاهدات السلام "ستصبح وثائق يجمعها الغبار" في ظل ما تقوم به إسرائيل من "جرائم حرب ضد الإنسانية" في غزة، مضيفا أن "الاحتلال" قتل بيئة السلام في المنطقة، وأن الأردن "لن يوقع اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع الاحتلال".

المصدر: "معاريف" + "عمون"