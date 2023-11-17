"لن نوقع".. تفاعل كبير على تصريح وزير الخارجية الأردني

تصدر وسم "#لن_نوقع"، منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل.

ولقي تصريح الصفدي، انتشارا كبيرا عبر منصة x، وقد أعاد النشطاء نشره على نطاق واسع، مشيدين به.

وزير الخارجية أيمن الصفدي:



لن نوقع أي اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع "إسرائيل"



معاهدة السلام أصبحت على الرف يغطيها الغبار



نحن لنا شعب نحترمه، أمامنا رأي عام ، ولدينا مواقف كدولة أردنية



🇵🇸🇯🇴 pic.twitter.com/21hadT8oaw — Yazeed (@yazidsawa) November 16, 2023

وكتب أحد الأشخاص، واصفا القرار بأنه "جريء وضرورة مُلحّة، فقد آن للأردن أن تستثمر جميع أوراقها لنصرة الأهل في غزّة ولإيقاف غطرسة الاحتلال ومجازره في القطاع والضفة الغربية".

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: «لن نوقّع #اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع #إسرائيل، وعلى العالم مواجهة حقيقة أن ما تقوم به إسرائيل؛ دمّر ما تم بعقود لبناء بيئة سلام». #الصفدي، #وزير_الخارجية الأردني.



قرار جريء وضرورة مُلحّة، فقد آن للأردن أن تستثمر جميع أوراقها لنصرة الأهل في… pic.twitter.com/xNsgbERjFq — أحمد سليمان العُمري Ahmad Al Omari (@ahmadomariy) November 16, 2023

ورأت أخرى أن تصريح الوزير هو "إجابة لكل العالم أن السلام يحتاج لنفض وتعديل وحذف وسلامة اللي يفهمها".

تصريح الصفدي بأننا لن نوقع اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع الاحتلال هو إجابة لكل العالم أن السلام يحتاج لنفض وتعديل وحذف وسلامة اللي يفهمها.#الأردن_دولة_كرامه — نيڤين عياصره¦Neven Ayasrah (@26ayasrah_Neven) November 16, 2023

وكتب آخر: "لا لاتفاقيات الذل والمهانة".

لا لاتفاقيات الذل والمهانة ،👇

وزير الخارجيه ايمن الصفدي : لن نوقع اتفاقية لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

(لن موقعها) — 🔻🇯🇴@Adnan_A_altarawneh@🇯🇴 (@AdnanAltarawneh) November 16, 2023

وقال أحدهم: "اقسم بالله احلى خبر اسمعه".

🚨عاجل🚨



الغاء اتفاقية الماء مقابل الطاقة مع الكيان المحتل



وزير الخارجية أيمن الصفدي :

لن نوقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل.



اقسم بالله احلى خبر اسمعه 🇯🇴❤️🫡#الأردن#الأردن_يدعم_فلسطين#كلنا_جند_للاردنpic.twitter.com/T2cLqfpfcD — Sultan⚜️ (@sultanalfalah2) November 16, 2023

🚨عاجل🚨



الغاء اتفاقية الماء مقابل الطاقة مع الكيان المحتل



وزير الخارجية أيمن الصفدي :

لن نوقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل.#الأردن_يدعم_فلسطين#كلنا_جند_للاردن — Dr. Suhib Alkhaldi🇯🇴🇷🇺. (@AlkhaldiSuhib) November 16, 2023

وقد أثار تصريح الصفدي حفيظة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، وقال: "إذا كان الأردن يريد أن يعطش سكانه، فهذا حقهم"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لديها ما تحتاجه من مصادر طاقة لكن الأردن ليس لديه ما يكفي من المياه لسكانه".

المصدر: RT