صحيفة: آلاف الناشطين اليمينيين يستعدون للاستيطان في غزة بعد الحرب

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن احتلال قطاع غزة وإعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية فيها لم يعد مجرد حلم، مبينة أن الحكومة تعمل على الخطة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه بالنسبة للبعض في اليمين، لم يعد احتلال قطاع غزة وإعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية مجرد حلم، فقد عمل وزراء الحكومة وأعضاء بارزون في الكنيست وشخصيات عامة وآلاف الناشطين بقوة على الخطة منذ بدء الحرب مع "حماس"، وكثفوا جهودهم في الأسابيع القليلة الماضية.

وأفادت بأن النشطاء يقومون بتوزيع المهام وتشكيل مجموعات استيطانية أساسية بناء على خريطة المستوطنات التي يخططون لإقامتها في القطاع.

ويوم الأحد المقبل، سيعقد النشطاء مؤتمرا كبيرا حول "الاستيطان اليهودي في غزة" في مركز المؤتمرات الدولي في القدس والذي من المتوقع أن يجذب أكثر من 3000 شخص.

وسيتحدث في المؤتمر وزيران من حزب الليكود، وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار ووزير السياحة حاييم كاتس.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"