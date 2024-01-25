بالفيديو... رجل يتهجم على غانتس خلال جنازة جنود إسرائليين قتلوا في كمين المغازي

أظهرت لقطات فيديو لحظة هجوم شقيق أحد الجنود الإسرائيليين القتلى في معارك غزة على الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس خلال تشييع جنازته.

وذكر موقع يديعوت أحرنوت أن المهاجم هو شقيق الرائد (احتياط) آدم باسيموث، 35 عاما، الذي قتل في هجوم معقد ومركب نفذته كتائب القسام في شرق مخيم المغازي.

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وصرخ شقيق الجندي بوجه غانتس في بداية الجنازة قائلا:"عليك إنهاء الحرب، أخي لم يمت من أجل لا شيء".

وقامت عناصر أمنية وحاضرون بمحاولة إبعاده عن غانتس.

وقد قتل في الهجوم 21 عسكريا من وحدة الهندسة في الجيش الإسرائيلي خلال قيامهم بتفخيخ منزلين تمهيدا لتفجيرهما لإنشاء منطقة عازلة في المنطقة.

وتمكنت عناصر القسام من استهداف عناصر الوحدة بقذيفة أدت أيضا إلى تفجير المتفجرات المعدة لهدم المنزلين، بالإضافة إلى استهداف دبابة كانت ترافق القوة.

المصدر: يديعوت أحرنوت + RT