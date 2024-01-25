حزب الله يهاجم ‏بمسيرات موقعا للقبة الحديدية شمال إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس، أنه شن هجوما ‏بطائرات مسيرة على أحد مواقع منصات منظومة القبة الحديدية شمال إسرائيل، عند الحدود مع لبنان.

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وقال حزب الله في بيان إن "مقاتليه شنوا ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏عند الساعة 11:20 هجوما جويا ‏بمسيرتين إنقضاضيتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوي ومنصات القبة الحديدية قرب ‏مستوطنة كفربلوم".

وأكد حزب الله في بيانه أن "الاستهداف حقق إصابات مباشرة".

وكان حزب الله أعلن في بيانات سابقة اليوم، أن "مقاتليه استهدفوا ‌‌‌‌‌عند الساعة 10:00، موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وعند الساعة 11:00 ‏موقع ‏جل العلام بالأسلحة الصاروخية، وحققوا في الموقعين إصابات مباشرة". ‏

وجددت القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الخميس استهدافاتها لبلدات جنوب لبنان، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية قصف أطراف بلدات راشيا الفخار والهبارية والضهيرة وأطراف بلدة علما الشعب واللبونة وطيرحرفا، فيما أفادت مراسلتنا، بتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الزهراني وصيدا والنبطية في عمق الجنوب اللبناني وعلى مستوى منخفض.

المصدر: RT