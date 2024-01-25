بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعتدي على عناصر من الشرطة الفلسطينية في بيت لحم

اعتدى عناصر من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، على عناصر من الشرطة الفلسطينية في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية خلال اقتحام المدينة.

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وأظهر مقطع فيديو، جنديا إسرائيليا يصوب بندقيته إلى صدر أحد عناصر قوات الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأفادت مراسلتنا، بأن مشادة كلامية، أعقبها اعتداء من عناصر من الجيش الإسرائيلي على عناصر من الشرطة الفلسطينية خلال اقتحام بيت لحم صباح اليوم.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت صباح اليوم بأن قوات إسرائيلية راجلة، اقتحمت من ساعات الفجر، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتجولت في عدة أحياء، خاصة المنطقة الغربية منها.

المصدر: RT