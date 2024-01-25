واشنطن: قواتنا باقية في العراق وهجمات الفصائل المسلحة تهديد لها وللقوات العراقية أيضا

اعتبرت الولايات المتحدة أن الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة عراقية تمثل تهديدا، ليس فقط لقواتها الموجودة في العراق بل وللقوات العراقية أيضا، مؤكدة عزمها على "الدفاع عن النفس".

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وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: " كنا واضحين جدا في أن الميليشيات المقربة من إيران لا تعرض للخطر قوات التحالف فقط، وإنما القوات العراقية أيضا، لذا يجب مساءلتها".

ووصف الضربات الأمريكية التي استهدفت فصائل في الحشد الشعبي، بأنها "رد مباشر على سلسلة الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا".

وأشار باتيل إلى أن "القوات الأمريكية باقية في العراق، ونحن نعمل هناك إلى جانب القوات العسكرية العراقية وبناء على طلب الحكومة العراقية من أجل التأكد من الهزيمة النهائية لداعش".

ورفض المسؤول الأمريكي "وجود أي مقارنة بين الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لحماية موظفيها وقواتها والتحالف في العراق والهجمات التي شنتها الميليشيات المقربة من إيران في العراق"، مشددا على "أننا ندافع عن أنفسنا لحماية موظفينا، فيما المجموعات المقربة من إيران تستهدف المواطنين المدنيين".

وفي وقت سابق قالت الخارجية العراقية إن الوزير فؤاد حسين قد تسلم من السفيرة الأمريكية ألينا رومانوكسي "رسالة مهمة" من حكومتها إلى الحكومة العراقية، مشيرة إلى أن الرسالة "سوف يتم دراستها" من رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية المختصة و"ستتخذ الخطوات القادمة بشأنها قريبا".

وأفادت مصادر لوكالة "رويترز" الأربعاء أن الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات تهدف لإنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن في العراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية.

المصدر: RT