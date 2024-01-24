"رويترز": واشنطن تبلغ بغداد استعدادها لبدء المحادثات حول إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق

أفادت مصادر لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات تهدف لإنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن في العراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية.

وقالت المصادر: "الولايات المتحدة أسقطت بهذه الخطوة شروطا مسبقة تقضي بأن توقف فصائل عراقية مسلحة مدعومة من إيران الهجمات عليها أولا".

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وأشارت المصادر إلى أن "الولايات المتحدة نقلت استعدادها لبدء المحادثات إلى الحكومة العراقية في رسالة سلمتها السفيرة الأمريكية بالعراق آلينا رومانوسكي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم الأربعاء".

وهذه المحادثات هي خطوة في عملية كانت قد توقفت بسبب الحرب في قطاع غزة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية ذكرت أنها استلمت رسالة مهمة وأن رئيس الوزراء سيدرسها بعناية.

ومن المتوقع أن تستغرق المحادثات عدة أشهر إن لم يكن أكثر، غير أن نتيجتها ليست واضحة وأن انسحاب القوات الأمريكية ليس وشيكا.

وفي وقت سابق، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، صياغة جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة "داعش" الذي أعلن عن تشكيله عام 2014.

المصدر: "رويترز"+RT