رئيس الوزراء العراقي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جدولا زمنيا لإنهاء مهمة التحالف الدولي

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، صياغة جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان اليوم الثلاثاء:"التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بدورته الـ54".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد التأكيد على بدء أعمال اللجنة الثنائية الخاصة بمراجعة تواجد التحالف الدولي في العراق، التي جرى الاتفاق بشأنه خلال زيارة وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر آب من العام الماضي، والبحث في صياغة جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف".

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وأشار البيان إلى أن" اللقاء تطرق إلى دعوة الرئيس الأمريكي لرئيس مجلس الوزراء، لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتفاق على تعيين موعد محدد بين فريقي الرئيسين".

وشدد السوداني، خلال اللقاء، على "رفضه أي عمل يتسبب بانتهاك سيادة العراق، والقيام بالرد المباشر، ولاسيما الاعتداء الأمريكي الأخير الذي حصل في بغداد، مؤكدا في الوقت نفسه حرص الحكومة على التصدي لأية هجمات تطال القواعد التي تضم مستشاري التحالف الدولي".

وأشار رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان إلى "الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب العدوانية على غزة"، مؤكدا أن "استقرار المنطقة ومحاولات الحد من اتساع الصراع تبدأ من وقف حرب الإبادة التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، وتنتهك القانون الدولي، مجددا تأكيده على ضرورة العمل على كل ما يضمن حق الفلسطينيين في العيش الكريم على أرضهم".

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة "داعش" الذي أعلن عن تشكيله عام 2014.

المصدر: "وكالة الأنباء العراقية"+RT