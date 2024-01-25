واشنطن تعبر عن قلقها إزاء المعلومات عن قصف إسرائيل لموقع تابع للأونروا في غزة

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء المعلومات عن القصف الإسرائيلي لموقع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الأمن القومي الأمريكي، يوم الأربعاء: "نحن قلقون للغاية إزاء المعلومات حول استهداف موقع تابع للأونروا ونشوب حريق في المبنى بجنوب قطاع غزة، حيث قد يكون أكثر من 30 ألفا من النازحين الفلسطينيين".

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وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة لا تمتك بعد معلومات كافية حول الحادث، وأن العمل جار لجمع المعلومات.

وفي الوقت ذاته أكدت واشنطن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حركة "حماس"، واتهمت مقاتلي الحركة بالاختباء بين المدنيين.

وكان مدير الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد أعلن في وقت سابق أن القصف الإسرائيلي لخان يونس أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة 75 في مركز تابع للوكالة.

وتحدثت التقارير الإعلامية عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 14 قتيلا.

المصدر: RT + نوفوستي