الأونروا: مقتل تسعة أشخاص في قصف مدفعي طال ملجأ للأمم المتحدة في قطاع غزة

صرح مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة توماس وايت أن قصفا مدفعيا طال ملجأ للأمم المتحدة أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكتب وايت اليوم الأربعاء، في حسابه على منصة "إكس": "أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين".

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وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الثلاثاء، أن عدد ضحايا موظفي المنظمة في قطاع غزّة ارتفع ليصل إلى 153 ضحية جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "مع الأسف..153 من زملائنا قتلوا"، منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 25700 شخص، والجرحى إلى 63740.

وذكر بيان للوزارة أن 210 أشخاص على الأقل قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم العاشر بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: أ ف ب+ RT