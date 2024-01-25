بالفيديو.. متظاهرون يسعون لمنع شاحنات المساعدات من الوصول لغزة

حاول عدد من المتظاهرين، بينهم أقارب الرهائن الإسرائيليين، الوصول إلى معبر كرم أبو سالم من أجل اعتراض شاحنات المساعدات، مطالبين بإيقاف وصولها حتى يتم إطلاق سراح الرهائن.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أوقفت السلطات في البداية مجموعة من المحتجين عند أحد الحواجز المرورية، غير أنهم استطاعوا لليوم الثاني على التوالي مواصلة السير عدة كيلومترات باتجاه المعبر، حيث يتواجد بالفعل متظاهرون آخرون.

وكانت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، كشفت أنها تخطط لتنظيم احتجاجات عند معبر حدودي لمنع دخول المساعدات إلى القطاع، بعد أن قالت الأمم المتحدة إن احتجاجات منفصلة أمس، أجبرت أكثر من 100 شاحنة على تغيير مسارها.

The group of some 30 protestors and families of combatants,hostages and evacuees from their communities after the Oct 7 massacres break security cordon after security cordon https://t.co/UstaoIKwqdpic.twitter.com/pBEf4j78uP — Pierre Klochendler (@P_Klochendler) January 25, 2024

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقريره اليومي إن محتجين إسرائيليين عند معبر كرم أبو سالم عرقلوا، الأربعاء، مرور شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لساعات.

وعبرت تسع شاحنات نقطة التفتيش في جنوب إسرائيل، في حين تم إعادة توجيه 114 شاحنة أخرى إلى معبر رفح، بحسب التقرير.

ودخلت 153 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية وغيرها من الإمدادات عبر المعبرين يوم الأربعاء. ولم تحدد الوكالة ما إذا كان عدد الشاحنات قد انخفض بسبب الاحتجاج.

وأكد منتدى أسر الرهائن والمفقودين، المجموعة التي تمثل أقارب الرهائن الإسرائيليين، في بيان استشاري أن الهدف من الاحتجاج المقرر يوم الخميس هو "وقف المساعدات لحماس حتى عودة جميع الرهائن".

🇮🇱🇵🇸🚨 Maebar Kerem Shalom border crossing blocked by Israeli protesters.



Aid trucks stuck.@elephantnewsgh | Boost us! | X pic.twitter.com/IDJzEaIEul — Elephants News Network (@elephantnewsgh) January 24, 2024

وفتحت إسرائيل معبر كرم أبو سالم في ديسمبر الماضي، بعد ضغوط من الولايات المتحدة لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعاني معظم المدنيين في القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة من نقص حاد في الإمدادات الأساسية ويواجهون خطر المجاعة.

وفي ذلك الوقت، قالت إسرائيل إنها ستلتزم باستقبال 200 شاحنة يوميا، لكن معدل الدخول ظل أقل بكثير من هذا الرقم، ووصل في المتوسط إلى حوالي 130 شاحنة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"