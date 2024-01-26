رئيسي: شكوى جنوب إفريقيا ضد الإبادة الجماعية الصهيونية تستحق الثناء

أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتقديم جنوب إفريقيا شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، قائلا إن "هذا الإجراء يستحق الثناء من دولة عانت مرارة العنصرية لسنوات".

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، قال رئيسي إن "هذا العمل الذي قامت به دولة عانت مرارة العنصرية والإبادة الجماعية لسنوات عديدة، يحظى بالتكريم ليس فقط في العالم الإسلامي، ولكن أيضا بين جميع دول العالم الحرة والمحبة للحرية".

وأشار رئيسي إلى أن "الكيان الصهيوني وداعميه يبحثون بالتأكيد عن انحراف في عملية التعامل مع هذه القضية"، مشددا على أن "المجتمع الإنساني وجميع الأمم ينتظرون من هذه المحكمة تنفيذ العدالة وإصدار حكم يدين الكيان الصهيوني المجرم".

بدوره، أكد رئيس جنوب إفريقيا أن "الجمهورية الإسلامية كانت دائما صديقا حقيقيا وموثوقا إلى جانب دولة جنوب إفريقيا في الأوقات الصعبة، وقال: "نحن سعداء جدا أن نرى دولا مؤثرة ومحبة للسلام مثل جمهورية إيران الإسلامية تدعم الشعب الفلسطيني وتريد الحصول على حقوقه".

ووصف تاريخ العلاقات بين البلدين بأنه مليء بالعلاقات والتفاعلات الطيبة، وأكد اهتمام جنوب إفريقيا بتحسين العلاقات بين البلدين.

المصدر: "مهر"