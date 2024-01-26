"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة عين الأسد (فيديو)

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الجمعة، مهاجمة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق بالطيران المسير.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة، قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق، بالطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

ويوم أمس، نفذت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات هجوما على قاعدة عين الأسد. وقد تبنت فصائل عراقية مسلحة الاستهداف.

كما تعرض حقل خور مور للغاز الواقع في محافظة السليمانية في إقليم كردستان بشمال العراق ليل الخميس-الجمعة لهجوم.

وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إن "صاروخي كاتيوشا استهدفا حقل خورم ور الغازي في السليمانية دون تسجيل خسائر".

وأكد مسؤول محلي في محافظة السليمانية وقوع الهجوم، مشيرا إلى اندلاع حريق في جزء من حقل الغاز يعمل عناصر الإطفاء على إخماده.

المصدر: RT + "أ ف ب"