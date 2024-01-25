وكالات: مسيرة متفجرة تضرب منطقة في حقل "كورمور" للغاز شمال العراق

أبلغ مصدران وكالة "رويترز" للأنباء أن طائرة مسيرة متفجرة ضربت الخميس منطقة في حقل "كورمور" للغاز في السليمانية شمال العراق.

وذكر مصدر لـ"رويترز" أن الانفجار أحدث أضرارا محدودة لكن لم يصب أحد.

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وأشارت الوكالة إلى أن "بيرل بتروليوم" وهي رابطة تضم شركة الطاقة "دانة غاز" ومقرها الإمارات وشركتها التابعة "نفط الهلال"، تملك حقوق استغلال حقلي "كورمور" و"جمجمال" وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.

وأكدت الوكالة البريطانية بأنه لم يتسن لها الاتصال بشركة "بيرل بتروليوم" للتعليق على الموضوع.

من جهتها، نقلت "فرانس برس" عن مصدر أمني ومسؤول محلي، أن صواريخ أطلقت مساء الخميس على مجمع للغاز في كردستان العراق.

وصرح المصدر الأمني لـ"فرانس برس" بأن "صاروخي كاتيوشا استهدفا حقل "كورمور" الغازي في السليمانية دون تسجيل خسائر".

وأكد مسؤول محلي في محافظة السليمانية وقوع الهجوم، مشيرا إلى اندلاع حريق في جزء من حقل الغاز.

وفي حادث منفصل في وقت سابق الخميس، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة بدون طيار مفخخة كانت تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة بالقرب من مطار أربيل ب إقليم كردستان شمال العراق، وفق "رويترز".

المصدر: وكالات