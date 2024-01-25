العراق يعلن الاتفاق مع واشنطن على صياغة جدول زمني محدد وواضح لتواجد مستشاري التحالف الدولي

أعلنت الخارجية العراقية أنه تم الاتفاق بين بغداد وواشنطن على تشكيل "لجنة عسكرية عليا" لصياغة جدول زمني محدد وواضح يبين مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت RT على نسخة منه، "إيفاء بالتزاماتها الوطنية وتماشيا مع تنامي قدرة القوات العراقية وكفاءتها، تعلن الحكومة العراقية الاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين التي بدأت منذ أغسطس 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد "داعش" وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية".

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وأضافت أن هذا الاتفاق جاء لـ"صياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد "داعش"، والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف (سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية) تتسق مع رؤية الحكومة العراقية".

وتابعت الوزارة في بيانها: "نخص بالذكر اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة وتعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين بما يحقق مصالح البلدين ويسهم بتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي بما يليق بمكانته التاريخية وبناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي خدمة لمصالح الشعب العراقي وتطلعاته".

وأفادت الوزارة بأن الجانبين عبرا عن دعمهما أعمال اللجنة وتسهيل مهامها والامتناع عن كل ما يعرقل أو يؤخر عملها، مشددة على الحفاظ على مسار أعمال اللجنة ونجاحها في تحقيق مهمتها للحفاظ على استقرار العراق والمنطقة.

ودعت الحكومة إلى عدم توقف أو تعثر أو انقطاع أعمال هذه اللجنة والعمل على تجنب العبث باستقرار العراق لتحقيق أهداف خاصة.

ولفتت إلى أن "العراق يجدد التزامه بسلامة مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد".

وزارة الخارجية تعلن نجاح المفاوضات بين الحكومتين العراقية والأمريكية التي بدأت منذ آب 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره pic.twitter.com/MH3N712E4F — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) January 25, 2024

المصدر: RT