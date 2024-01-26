القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم قلنديا وتضيق على المصلين في المسجد الأقصى

أفادت مراسلتنا، اليوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس، فيما شددت الإجراءات في القدس وضيقت على المصلين في المجلس الأقصى.

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وأظهرت مقاطع مصورة، دخول القوات الراجلة والآليات إلى قلنديا، فيما نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو قالت إنها "تظهر هروب القوات الإسرائيلية بعد تعرضهم لإطلاق نار خلال الانسحاب من مخيم قلنديا بالقدس المحتلة صباح اليوم".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا خلال اقتحامها مخيم قلنديا.

إلى ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عرابة جنوب جنين، وأظهرت مشاهد مصورة، إطلاق نار يستهدف الجيش الإسرائيلي خلال انسحابه من البلدة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت باشتباكات دارت بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم شعفاط شمال القدس هذه الليلة.

من جهة أخرى، شددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها الأمنية وضيقت على المصلين المتوافدين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

المصدر: RT+ وسائل إعلام فلسطينية