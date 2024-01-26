الصحة في غزة: 183 قتيلا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، مقتل 183 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى الإجمالي منذ بدء الحرب إلى 26083.

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وقالت الوزارة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدا وأصيب 377 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وأعلنت الوزارة الحصيلة الجديدة لعدد ضحايا الحرب منذ السابع من أكتوبر، مشيرة إلى ارتفاعها إلى 26083 قتيلا و64487 إصابة.

المصدر: RT