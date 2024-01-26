"حتى الحق في الدفاع عن النفس يخضع لقواعد".. بيربوك تعرب عن قلق عميق إزاء الوضع بجنوب غزة

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن "قلقها البالغ" إزاء "الوضع اليائس" للمدنيين في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، داعية إسرائيل إلى وقف للنار لأسباب إنسانية.

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وقالت بيربوك في بيان أصدرته وزارتها في برلين الخميس: "حتى الحق في الدفاع عن النفس يخضع لقواعد، والقانون الإنساني الدولي ينطبق أيضا على الحرب ضد الإرهابيين".

وأضافت "يجب على إسرائيل أن تحترم هذا، على غرار كل دول العالم الأخرى، حتى في ظل سياق صعب تنتهك فيه حماس كل القواعد وتستخدم الناس دروعا بشرية".

والأربعاء أدى قصف على مركز إيواء تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى مقتل 13 شخصا في خان يونس، وفق الأونروا.

وقال الوزيرة إنه "يجب على إسرائيل زيادة المساعدات الإنسانية لغزة بشكل عاجل وتكييف سير عملياتها"، وأضافت "نحتاج وقفا إنسانيا لإطلاق النار أيضا من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن" الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس".

وقدمت ألمانيا لإسرائيل دعما غير مشروط منذ بدء الحرب التي شنتها ردا على هجوم "حماس" على الأراضي الإسرائيلية، لكن برلين دعت أيضا إسرائيل إلى ضبط النفس في مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم شنته "حماس" على إسرائيل أسفر عن مقتل 1140 شخصا، حسب تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، حسب السلطات الإسرائيلية. ويرجح أن 28 على الأقل لقوا حتفهم.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بالقضاء على "حماس"، وتنفذ مذاك حملة قصف مدمر أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل معظمهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة التابعة لـ"حماس".

المصدر: أ ف ب