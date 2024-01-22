عشرات القتلى والمصابين بقصف إسرائيلي جديد على خان يونس (فيديو)

قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم الإثنين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ108.

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وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد قتلى القصف في خان يونس جنوب القطاع إلى 10 أشخاص، أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية شقة سكنية في عمارة بالحي النمساوي المجاور لمجمع ناصر غربي خان يونس.

وتصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي وإطلاق النار في الحي الجنوبي والغربي لمجمع ناصر بخان يونس، كما تم قصف شرق حيي التفاح والدرج في القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 25105، والجرحى إلى 62681 غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.

المصدر: وفا