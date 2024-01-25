لافرينتييف: إسرائيل توقفت عن إبلاغ روسيا مسبقا بالهجمات على سوريا

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف أن إسرائيل توقفت عن الالتزام باتفاقية إبلاغ روسيا مسبقا بالهجمات على سوريا.

وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل أبلغت روسيا بالضربات الأخيرة على الأراضي السورية: "إنها تبلغ ولكن بعد الضربات".

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وأضاف: "أقول بكل جدية، كان لدينا في السابق اتفاق معهم على الإخطار بفترة زمنية معينة قبل الضربات".

وأشار إلى أن إسرائيل بدأت في إخطار روسيا بالضربات "منذ فترة طويلة"، وليس على خلفية الأحداث في قطاع غزة.

وتابع: "على الرغم من إصرارنا على تقديم الإخطارات قبل الضربة، إلا أنهم ما زالوا غير موافقين على ذلك، وللأسف، يتم الإخطار بعد وقوعها".

واستهدفت إسرائيل يوم السبت الماضي مبنى سكنيا في حي المزة في العاصمة السورية دمشق. مما تسبب بمقتل 4 مستشارين إيرانيين وعدد من أفراد الجيش السوري.

وقال الجيش السوري إن المبنى المستهدف الذي يخضع لحراسة مشددة دمر بالكامل، مضيفا أن القوات الجوية الإسرائيلية أطلقت الصواريخ أثناء تحليقها فوق مرتفعات الجولان.

المصدر: تاس