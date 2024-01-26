لافرينتيف: الولايات المتحدة تريد إلحاق أكبر قدر من الضرر بروسيا بأيدي المعارضة السورية

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف إن واشنطن تزود المعارضة السورية المسلحة بطائرات مسيرة حديثة لشن غارات على القاعدة الجوية الروسية في حميميم.

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وقال لافرينتيف في مقابلة مع برنامح "نيوزميكر" على قناة RT: حيث تابع أن الولايات المتحدة تضع أمام المعارضة السورية المسلحة مهمة إلحاق أكبر قدر من الضرر بالوحدة العسكرية الروسية في سوريا، حيث أشار إلى أن مثل هذه المهام لا يتم تحديدها فقط في الجنوب، حيث تتواجد القوات الروسية، بل إن هناك "أجنحة أخرى موجودة في منطقة التهدئة بإدلب". وقال لافرينتيف: "نحاول التصدي لهذه الاستفزازات على اختلافها".

وكان لافرينتيف قد صرح يوم أمس، في ختام اجتماعات أستانا، بأن دول "صيغة أستانا" (روسيا وتركيا وإيران) تتفق على أن الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في سوريا، حيث تحاول الولايات المتحدة إنشاء كيانات انفصالية في شمال وجنوب سوريا، ما يزعزع استقرار المنطقة. وأشار لافرينتيف إلى أن الولايات المتحدة تستخدم كذلك مسلحي "داعش" لخلق بؤر توتر في سوريا.

المصدر: نوفوستي