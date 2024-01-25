لافرينتيف: الوجود الأمريكي غير الشرعي بسوريا سبب رئيسي لعدم الاستقرار

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف بأن دول "صيغة أستانا" تتفق على أن الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في سوريا.

جاء ذلك في ختام اجتماعات أستانا اليوم الخميس، حيث تابع لافرينتيف أن الوجود الأمريكي غير الشرعي، والمحاولات الأمريكية لإنشاء كيانات انفصالية في شمال وجنوب سوريا هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في البلاد. وأكد لافرينتيف على أن دول صيغة أستانا (روسيا وتركيا وإيران) تتفق على ذلك.

إقرأ المزيد

كذلك قال لافرينتيف إن لدى روسيا معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة قد أعلنت استعدادها للبدء في سحب قواتها من العراق، إلا أن تلك العملية قد تتم بسرعة، وقد تستغرق سنوات. وأشار إلى أن السلطات الأمريكية تستخدم مسلحي "داعش" لزعزعة الوضع في سوريا.

في الملف اليمني، قال لافرينتيف إن روسيا تعارض قصف الحوثيين للسفن المدنية في مضيق باب المندب، إلا أنه أكد، في الوقت نفسه، أن رد فعل الغرب على ضربات الحوثيين غير متناسب.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية شدد لافرينتيف على أنه يتعين على محكمة العدل الدولية في لاهاي تقديم مبرر قانوني للاعتراف بأعمال إسرائيل بقطاع غزة بوصفها إبادة جماعية.

وكانت دول صيغة أستانا قد أكدت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في البيان المشترك عقب الاجتماع الدولي الحادي والعشرين لصيغة أستانا حول سوريا.

المصدر: تاس