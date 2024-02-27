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الجيش المصري يسقط مساعدات في غزة.. ويستعد لجسر جوي عاجل

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الجيش المصري يسقط مساعدات في غزة.. ويستعد لجسر جوي عاجل
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قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى إن القوات الجوية المصرية ستجري جسرا جويا لإسقاط 50 طنا من المساعدات الإنسانية العاجلة بشمال ووسط قطاع غزة .

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الإعلام المصري: القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط مساعدات في قطاع غزة
الإعلام المصري: القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط مساعدات في قطاع غزة

وقالت المصادر وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية" إنه "تم إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية في شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين".

وأوضحت المصادر أن مصر تكثف مساعيها برا وجوا لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أعلنت أن القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية طبية وغذائية في قطاع غزة.

ونفذت القوات المسلحة الأردنية أمس الاثنين عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على طول ساحل قطاع غزة من الشمال وحتى الجنوب.

وجاء في بيان القوات المسلحة الأردنية: "قواتنا ماضية ومستمرة بتوجيهات من جلالة الملك بعمليات الإنزال الجوي، بغية توفير ما يلزم من المواد الأساسية والطبية لمساندة القطاع الصحي في غزة".

المصدر: القاهرة الإخبارية

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