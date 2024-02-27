"حزب الله" يعرض مشاهد من عملية استهداف مقر قيادة الفرقة 146 التابعة للجيش الإسرائيلي

نشر "حزب الله" اللبناني مساء اليوم مقطع فيديو يظهر قيام مقاتليه باستهداف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في قاعدة جعتون التابعة للجيش الإسرائيلي.

وأوضح "حزب الله" أن "المقر يبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 9 كلم، كما تم استهدافه بعد تصاعد العمليات العسكرية شمال فلسطين".

وذكر أن "الفرقة 146 في قاعدة جعتون مسؤولة عن 5 ألوية وفوج: لواء مشاة ولواء مدرعات ولواء مظليين فوج مدفعية".

وأكد في بيان: "ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمناطق الجنوبية، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 16:45‌‎ ‎من يوم الثلاثاء 27-02-2024 مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وحققوا فيها إصابات مباشرة".

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هذا وقالت مراسلة RT في لبنان مساء يوم الثلاثاء إن دفعة من الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي شمال إسرائيل.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق ما يصل إلى 40 صاروخا من لبنان باتجاه قاعدة ميرون الجوية.

ولا تزال الحدود تشهد توترا متصاعدا بين لبنان وإسرائيل، على وقع اشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT