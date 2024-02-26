نشر فيديو قديم من الضفة الغربية.. مايك بومبيو: "يهودا والسامرة هي الأرض الحق لشعب إسرائيل" (فيديو)

أعاد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو نشر مقطع فيديو قديم على صفحته الرسمية بمنصة "X" وثقت زيارة سابقة للضفة الغربية.

Judea and Samaria are the rightful homeland of the people of Israel. And they always will be. pic.twitter.com/sVNQnxYPLU — Mike Pompeo (@mikepompeo) February 26, 2024

وقال مايك بومبيو في الفيديو الذي كان قد بثه في الـ 24 من فبراير 2023، إن "يهودا والسامرة هي الأرض الحق لشعب إسرائيل".

وعلق حينها على الفيديو قائلا "إسرائيل ليست دولة احتلال".

وفي منتصف فبراير انتشر فيديو لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق وهو يرقص مع جنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من قطاع غزة.

وأثار الفيديو غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر بومبيو في الفيديو وهو يشارك مع عدد من الجنود في رقصة احتفالية، وقام أحدهم بمنح الوزير الأسبق راية لواء جولاني، وقام بارتدائها على الفور، ومواصلة الرقص مع الجنود.

Former U.S. Secretary of State & CIA Director Mike Pompeo presents a disgusting display at one of the worst possible times imaginable.



As Israel conducts the final phase of its ethnic cleansing, Mike Pompeo can be seen here dancing and celebrating what is undoubtedly a tragic… pic.twitter.com/Twu5DZ4u6N — Ryan Mullis (@MullisVsMachine) February 14, 2024

المصدر: RT