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نشر فيديو قديم من الضفة الغربية.. مايك بومبيو: "يهودا والسامرة هي الأرض الحق لشعب إسرائيل" (فيديو)

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نشر فيديو قديم من الضفة الغربية.. مايك بومبيو:
RT
وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو
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أعاد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو نشر مقطع فيديو قديم على صفحته الرسمية بمنصة "X" وثقت زيارة سابقة للضفة الغربية.

وقال مايك بومبيو في الفيديو الذي كان قد بثه في الـ 24 من فبراير 2023، إن "يهودا والسامرة هي الأرض الحق لشعب إسرائيل".

وعلق حينها على الفيديو قائلا "إسرائيل ليست دولة احتلال".

وفي منتصف فبراير انتشر فيديو لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق وهو يرقص مع جنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من قطاع غزة.

وأثار الفيديو غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر بومبيو في الفيديو وهو يشارك مع عدد من الجنود في رقصة احتفالية، وقام أحدهم بمنح الوزير الأسبق راية لواء جولاني، وقام بارتدائها على الفور، ومواصلة الرقص مع الجنود.

المصدر: RT

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