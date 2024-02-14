بومبيو يرقص مع جنود إسرائيليين على حدود غزة

انتشر فيديو لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، وهو يرقص مع جنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من قطاع غزة، في لقطة أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر بومبيو في الفيديو وهو يشارك مع عدد من الجنود في رقصة احتفالية، وقام أحدهم بمنح الوزير الأسبق راية لواء غولاني، وقام بارتدائها على الفور، ومواصلة الرقص مع الجنود.

Former U.S. Secretary of State & CIA Director Mike Pompeo dancing with Israeli soldiers near Gaza border.



I think after all the statements and everything that happened they should change its name to the united states of Israel. pic.twitter.com/MwaU1KXz2g — Censored Voice. (@CensoredNws) February 13, 2024

وكتب أحد الأشخاص: "وزير الخارجية الأمريكي السابق ومدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو يرقص مع جنود إسرائيليين بالقرب من حدود غزة… يلعبون ويحتفلون بعد مقتل 13 ألف طفل".

⚡ 🇺🇲🇮🇱 Former U.S. Secretary of State & CIA Director Mike Pompeo dancing with Israeli soldiers near Gaza border.



They play and celebrate after killing 13,000 children.https://t.co/BDF18qvsMSpic.twitter.com/5moJ6yrVcH — Megatron (@Megatron_ron) February 13, 2024

وقال آخر: "وزير الخارجية ومدير وكالة المخابرات الأميركية السابق مايك بومبيو قدم عرضا مثيرا للاشمئزاز. بينما تقوم إسرائيل بالمرحلة الأخيرة من تطهيرها العرقي، يمكن رؤية مايك بومبيو هنا وهو يرقص ويحتفل بما يعد بلا شك وقتا مأساويا ومفجعا لأي شخص عاقل".

Former U.S. Secretary of State & CIA Director Mike Pompeo presents a disgusting display at one of the worst possible times imaginable.



As Israel conducts the final phase of its ethnic cleansing, Mike Pompeo can be seen here dancing and celebrating what is undoubtedly a tragic… pic.twitter.com/Twu5DZ4u6N — Ryan Mullis (@MullisVsMachine) February 14, 2024

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المسؤول الأمريكي السابق زار جنود الكتيبة 73، التابعة لسلاح المدرعات الإسرائيلي، حيث تم استقباله بالغناء والرقص.

والتقى بومبيو بجنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين لتكريمهم، وقال: "ما حدث في 7 أكتوبر كان صادما للغاية وساديا للغاية لدرجة أن الجميع يشعرون بالصدمة باستمرار، في كل مكان. ومع ذلك، فإن قدرتهم على الصمود ملهمة حقا. كل إسرائيلي يواصل التضحية ويقدم الكثير للدفاع عن أمته".

المصدر: RT