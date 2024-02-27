آلاف الفنانين يطالبون باستبعاد إسرائيل من معرض بينالي البندقية

دعا آلاف الفنانين إلى استبعاد إسرائيل من معرض "بينالي البندقية" خلال العام الجاري، وذلك في رسالة مفتوحة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الرسالة التي نشرها "تحالف الفن ليس الإبادة الجماعية" على الإنترنت إنه من غير المقبول أن يتم تمثيل الفن في فعالية ثقافية دولية من دولة ترتكب حاليا فظائع في قطاع غزة المحاصر.

إقرأ المزيد

وأفاد التحالف بأن أكثر من 8 آلاف فنان ومحترف في المجال الثقافي وقعوا على العريضة حتى الآن.

ويأتي هذا الطلب قبل نحو شهرين من بدء المعرض الفني الشهير الذي تستضيفه مدينة البندقية (فينيسيا) كل عام في الـ20 من أبريل المقبل.

ويستمر البينالي حتى الرابع والعشرين من نوفمبر، ويشهد عرض العديد من الأجنحة الوطنية.

ويطالب الفنانون الذين وقعوا على العريضة بعدم السماح بإقامة جناح إسرائيلي.

وجاء في العريضة أن "أي تمثيل رسمي لإسرائيل على المسرح الثقافي الدولي هو تأييد لسياساتها وللإبادة الجماعية في غزة".

🔴 Pas de Pavillon du Génocide à la Biennale de Venise !



Dans une lettre, soulignant que l'Afr du Sud de l'apartheid s'est vue interdire de participer à la Biennale de Venise entre 1968 et 1993, 7 400 artistes demandent qu'Israël soit exclu de la prestigieuse exposition pic.twitter.com/cGrRpLB0CX — Gaston Lefranc (@GastonLefranc) February 26, 2024

المصدر: د ب أ