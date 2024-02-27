عقوبات أمريكية وبريطانية بحق نائب قائد فيلق القدس الإيراني وعضو بـ"أنصار الله" الحوثية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء إن واشنطن وبريطانيا فرضتا عقوبات على نائب قائد فيلق القدس الإيراني محمد رضا فلاح زاده، وعضو بجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.

وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان أن البلدين فرضا عقوبات أيضا على مالك ومشغل سفينة تستخدم في شحن السلع الإيرانية وبيعها لدعم الحوثيين وفيلق القدس الإيراني.

وزعمت الوزارة أن فلاح زاده خدم "كضابط في الحرس الثوري الإيراني في سوريا خلال الحرب وشارك خلالها في القتال في حلب".

كما شغل فلاح زاده سابقا منصب رئيس شركة تابعة لتكتل بناء على صلة بـ"الحرس الثوري" الإيراني يدير مشاريع تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن واصلت تنفيذ سياسة الضغط الأقصى ضد طهران وفرض عقوبات مناهضة لإيران بذرائع مختلفة بما في ذلك القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحرب في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وكالات