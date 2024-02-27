"ضرر ولا مسؤولية".. لابيد مستاء من رد نتنياهو على بايدن بشأن إنهاء حرب غزة "قبل الأوان"

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على رد بنيامين نتنياهو على الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب تصريح الأخير أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة سيكون بحلول يوم الاثنين المقبل.

وقال يائير لابيد إن صدام نتنياهو العلني مع الإدارة الأمريكيين ضرر للأمن القومي الإسرائيلي وضرر لعلاقات إسرائيل الخارجية، وانعدام للمسؤولية الوطنية.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية "لا تفهم ما الذي يحرقه ليفتح جبهة أخرى؟".

המריבה הפומבית של נתניהו עם הממשל בארה״ב היא פגיעה בבטחון המדינה, פגיעה ביחסי החוץ של ישראל וחוסר אחריות לאומי. לא מבין מה בוער לו לפתוח עוד חזית? — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) February 27, 2024

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب تصريحاته التي قال فيها "التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة سيكون بحلول يوم الاثنين المقبل".

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وأفاد نتنياهو تعليقا على ذلك: "منذ بداية الحرب، كنت أقود حملة دبلوماسية لمنع الضغوط الرامية إلى إنهاء الحرب قبل الأوان، ولتأمين دعم قوي لإسرائيل".

وأضاف "لقد حققنا نجاحا كبيرا.. واليوم تم نشر استطلاع للرأي أجرته جامعة هارفارد يظهر أن 82% من الجمهور الأمريكي يؤيد إسرائيل".

وأردف بالقول: "مما يعني أن أربعة من أصل خمسة مواطنين أمريكيين يدعمون إسرائيل وليس حماس".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ذلك سيساعدهم على مواصلة الحملة حتى تحقيق النصر الكامل.

وتواصل القوات الإسرائيلية لليوم الـ144 حربها المدمرة على قطاع غزة.

المصدر: RT