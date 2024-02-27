إسرائيل تكشف عن إيرادات ضخمة من بيع الغاز لمصر

نشرت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية تقريرا حول إيراداتها السنوية لعام 2023، حيث جمعت الوزارة ما يقرب من 2.19 مليار شيكل من عائدات الغاز الطبيعي.

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وقال موقع " ice " الإخباري الإسرائيلي، إن وزارة الطاقة والبنية التحتية سجلت رقما قياسيا جديدا، حيث تظهر البيانات أنه في عام 2023، جمعت الوزارة مبلغا غير مسبوق قدره 2.19 مليار شيكل مقابل عائدات الغاز الطبيعي، ويشكل هذا الرقم رقما قياسيا جديدا في تحصيل عائدات الغاز والتي كان معظمها من جانب مصر.

وتجاوزت إيرادات تل أبيب من الغاز الطبيعي عتبة 25 مليار شيكل، فوفق الموقع العبري فبالمقارنة ببيانات 2022، فهذه قفزة بأكثر من نصف مليار دولار.

وتم نشر البيانات كجزء من تقرير الإيرادات السنوي الذي تنشره شعبة المحاسبة والاقتصاد في إدارة الموارد الطبيعية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك بارتفاع نسبته 28.8%، أي نحو نصف مليار شيكل، مقارنة بالإيرادات في عام 2022 والتي بلغت 1.7 مليار شيكل.

وأوضح الموقع العبري أنه يمكن تفسير هذا الرقم بحقيقة أنه في عام 2023 كانت هناك زيادة بنحو 25٪ في كمية صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن، مما سمح، من بين أمور أخرى، بإمدادات الكهرباء الأساسية لتلك الدول، مشيرا إلى أن التصدير إلى أوروبا سيكون ممكنًا أيضًا لجزء من الوقت كجزء من الجهود المبذولة لمساعدة الطلب المرتفع على الغاز الطبيعي في أوروبا.

وسجل العام الماضي أيضا زيادة بنسبة 13.9% تقريبًا في إجمالي كمية إنتاج الغاز الطبيعي مقارنة بعام 2022.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين إن الزيادة الكبيرة في الموارد الطبيعية تثبت صادرات الغاز إلى مصر والأردن ، ويؤكد أن اقتصاد الغاز الطبيعي أصلاً استراتيجياً لدولة إسرائيل ويساعد على زيادة الاستقرار الإقليمي.

وكشف الموقع عن إنشاء لجنة تصدير إسرائيلية تدرس الزيادة المستمرة في تصدير الغاز الطبيعي، إلى مصر ومن هناك إلى الدول الأوروبية أو من خلال إنشاء مرافق تسييل.

المصدر: ice