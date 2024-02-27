ارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوترات في البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بموارد الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 77.73 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.19% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 82.67 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.17% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ".

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وفي تعاملات أمس الاثنين، تحولت أسعار الذهب الأسود للارتفاع في التعاملات المسائية، مع تصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) قد أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح ناقلة أمريكية بخليج عدن مساء السبت، دون أن يصيبها.

وعلى صعيد متصل، رفع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" توقعاته لذروة أسعار النفط من ماركة "برنت" في الصيف القادم بمقدار دولارين إلى 87 دولارا للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ