رئيس مجلس النواب الأمريكي لبايدن: الأولوية ليست مساعدة أوكرانيا بل حماية حدود بلادنا

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بعد لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أولويته هي حل الأزمة على الحدود الجنوبية للبلاد، وليس تخصيص أموال لمساعدة أوكرانيا.

وشدد جونسون على أنه "يجب تلبية احتياجات الولايات المتحدة أولا".

وأشار إلى أنه خلال اللقاء في البيت الأبيض تمت مناقشة مشروع قانون لتخصيص تمويل إضافي، بما في ذلك لتقديم الدعم لكييف.

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وقال جونسون: "لقد ذكرت صراحة للرئيس وجميع الحاضرين أن مجلس النواب يبحث ويدرس بكثافة جميع الخيارات الممكنة. وسنتعامل مع هذا في الوقت المناسب".

وأردف: "لكنني أكرر أن الأولوية الرئيسية لبلادنا هي الحدود وضمان أمنها".

ونوه بأن بايدن يتمتع بالسلطة المناسبة "لاتخاذ الإجراءات الفورية اليوم" لتصحيح الوضع على الحدود الجنوبية للبلاد. مضيفا أنه "حان وقت التحرك. هذه كارثة. ويجب أن يتوقف هذا".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت في وقت سابق طلبا إلى الكونغرس، للحصول على مخصصات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، وذلك لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

بشكل إجمالي ترغب إدارة الرئيس جو بايدن، بالحصول على حوالي 106 مليارات دولار لهذه الأغراض. وفي 13 فبراير، أقر مجلس الشيوخ، بدعم من بعض الجمهوريين، نسخة بديلة لمشروع القانون الذي ينص على تخصيص 95 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

لكن مشروع القانون، لا يتضمن بنودا لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية الأمريكية، لذلك تم رفضه من جانب مجلس النواب.

المصدر: تاس