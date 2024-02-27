زيلينسكي يستجدي ويعترف بأمور خطيرة تهدد قواته "دون مساعدة واشنطن"

أكد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها من دون مساعدة الولايات المتحدة، معتبرا أن "الشعب سيكون جاهزا لكن الذخيرة لن تكون كذلك".

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة CNN: "الشعب سيكون جاهزا، لكن الذخيرة لن تكون جاهزة، والألوية لن تكون جاهزة... ليس فقط بخصوص هجومنا المضاد، ولن يكونوا مستعدين للدفاع، وللبقاء أقوياء. سيكون الأمر صعبا للغاية".

إقرأ المزيد

وأضاف زيلينسكي أن موقف أوكرانيا في ساحة المعركة يتوقف على المساعدة الأمريكية، مضيفا "الحركة والنجاح والتقدم - كل شيء يعتمد على الولايات المتحدة".

يشار إلى أن السلطات الأمريكية اعترفت سابقا أنها استنفدت في ديسمبر الماضي الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا، وإلى حين موافقة الكونغرس على مخصصات جديدة، "فإنها غير قادرة على توفير إمدادات الأسلحة والذخيرة لصالح كييف".

بدوره، دعا البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة بشكل عاجل على مشروع قانون يخصص أكثر من 60 مليار دولار لكييف بعد موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية على المبادرة.

وعلى الجانب الآخر، تؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في النزاع.

المصدر: نوفوستي + RT