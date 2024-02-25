وزير الدفاع الأوكراني: تأخير توريد الأسلحة الغربية يتسبب بخسائر في الأفراد والأراضي

زعم وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، بأن هناك تأخيرا في توريد الأسلحة الغربية، وبأن نصف الأسلحة المخصصة لنظام كييف من قبل الشركاء الغربيين لا تصل في الوقت المحدد.

وأضاف الوزير: "بما أن الوضع ديناميكي دائما، ويتغير بشكل مستمر، فإن 50% من الأسلحة والمعدات لا تصل إلينا في الوقت المحدد".

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وشدد عمروف على أن هذا التأخير من جانب الدول الغربية، يؤدي إلى خسائر في الأفراد والأراضي.

وقبل فترة، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولغا ستيفانيشينا، إنه لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث في الأسابيع المقبلة، بسبب عدم موافقة الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لكييف.

ويشار إلى أن نظام كييف يؤكد باستمرار وجود نقص حاد في الذخيرة وخاصة في القذائف لدى القوات الأوكرانية. وتطلب السلطات الأوكرانية من حلفائها الغربيين زيادة وتسريع إمدادات الأسلحة، وتحاول أيضا تحويل المسؤولية عن إخفاقات القوات الأوكرانية إلى هذا الأمر.

في المقابل، يعترف الشركاء الغربيون، الذين عملوا بشكل متكرر بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة، على زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، بأنهم غير قادرين على تغطية كل احتياجات كييف من الذخيرة.

المصدر: تاس