بوريل يدلي بتصريح غير متوقع حول الصراع في أوكرانيا

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، في مقابلة مع صحيفة El Pais الإسبانية، إنه قد يتم في المستقبل القريب حسم نتيجة الصراع في أوكرانيا.

وأضاف بوريل: "يجب علينا أن نفعل المزيد، وبسرعة: قد يتم حسم الحرب في الأشهر القليلة المقبلة. وسينتصر من يواصل المقاومة".

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وأشار بوريل إلى أنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي، أن تعزز وتزيد قدراتها الدفاعية حتى تكون مستعدة لأي أحداث محتملة.

وفي الأسبوع الماضي، قال بوريل خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ، إنه سيتم بعد 3 أشهر حسم الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا.

في أوائل فبراير، اعترف عضو البرلمان الأوكراني إيغور تشيرنيف، بأن الوضع في ساحة المعركة بات حرجا بالنسبة للقوات الأوكرانية بسبب نقص الذخيرة لديها.

بالإضافة إلى ذلك، كتب وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف رسالة إلى زملائه في الاتحاد الأوروبي، وصف فيها النقص الحاد في الذخيرة في القوات المسلحة الأوكرانية، واشتكى أيضا من أن القوات الروسية تستخدم ذخيرة أكثر بثلاثة أضعاف كل يوم.

المصدر: نوفوستي