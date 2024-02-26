"أسوشيتد برس": بايدن يستدعي قادة الكونغرس لبحث مساعدة أوكرانيا وإسرائيل

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة الكونغرس الأربعة في البيت الأبيض غدا الثلاثاء، لمناقشة حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى تجنب إغلاق الحكومة الشهر المقبل.

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أفادت بذلك وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة الاجتماع الذي لم يتم تأكيد انعقاده حتى الآن.

والقادة الأربعة الذين من المقرر أن يلتقيهم بايدن هم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

ويواجه مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، ضغوطا كبيرة لتمرير حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار من أجل أوكرانيا وإسرائيل، فضلا عن أولويات الأمن القومي الأخرى.

وفي وقت سابق أعلن جونسون أن مجلس النواب "لن يرضخ للضغوط" في ما يخص التشريع حول تمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ.

مع ذلك، نفيد تقارير بأن دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا أثارت انقساما في الكونغرس، وبين مؤيديه من أنصار الحزب الجمهوري.

المصدر: "أسوشيتد برس"