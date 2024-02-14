جونسون: مجلس النواب لن يرضخ للضغوط بشأن المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن المجلس "لن يرضخ للضغوط" في ما يخص التشريع حول تمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ.

وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لن يرضخ للضغوط ولن يجبروه على إقرار مشروع القانون حول المساعدة لدول أجنبية الذي عارضته أغلبية الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ والذي لا يعمل أي شيء لضمان السيطرة على حدودنا".

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وأعرب جونسون عن قناعته بأن المجتمع الأمريكي سيدعم موقف الجمهوريين.

وذكر أنه طلب منذ عدة أسابيع لقاء شخصيا مع الرئيس جو بايدن لمناقشة سبل تسوية أزمة الهجرة على الحدود مع المكسيك، لكن البيت الأبيض لم يستجب لطلبه.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي صادق على التشريع حول تخصيص 95 مليار دولار لتمويل المساعدات الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، والذي لا يتضمن تمويل الإجراءات لحماية الحدود.

ويأتي ذلك بعد أشهر من الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مختلف مشاريع القوانين بشأن المساعدات للدول الأجنبية وأمن الحدود، حيث عرقل الجمهوريون معظم المبادرات التي لم تأخذ بعين الاعتبار مطالبهم بشأن الإجراءات لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: تاس